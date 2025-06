RJ Cole è il nuovo playmaker dell' Umana Reyer

L’Umana Reyer rafforza il suo roster con un nuovo talento: Robert Jalen Cole, giovane playmaker statunitense di 26 anni, arriva dal Rytas Vilnius. Con la sua esperienza internazionale e il suo talento, Cole si prepara a portare energia e creatività alla squadra orogranata. Un acquisto strategico che apre nuove prospettive per la stagione. Scopri di più e resta aggiornato iscrivendoti al nostro canale WhatsApp!

Nuovo tassello per l'Umana Reyer: la società orogranata ha annunciato di aver raggiunto un accordo pluriennale con Robert Jalen Cole, playmaker statunitense di 26 anni, in arrivo dal Rytas Vilnius, con cui ha disputato le ultime due stagioni. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it