Questo video non mostra una fuga di massa degli israeliani dopo i bombardamenti iraniani

Per chi ha fretta. La scena mostrata nel video non ritrae una fuga di massa degli israeliani dopo i bombardamenti iraniani, bensì un'immagine falsa creata con elementi che fanno sospettare un contesto diverso: tendoni identici e nastri delimitano l’area, mentre il luogo di ripresa non è Israele. È fondamentale distinguere tra realtà e manipolazione per evitare diffamazioni e fraintendimenti. La verità dietro le immagini conta più di quanto si possa pensare.

Circola un video che mostrerebbe una presunta “fuga di massa” di cittadini israeliani in seguito ai bombardamenti iraniani. La scena riprende un numero imprecisato di persone che camminano in un campo, trascinando carrelli e valigie. Tuttavia, alcuni elementi appaiono anomali: la presenza di numerosi tendoni identici tra loro e di nastri che delimitano l’area. In realtà, la scena non è stata girata in Israele. Per chi ha fretta. La scena presenta numerosi elementi che riconducono piuttosto a un campeggio e non a una “fuga di massa”.. Le persone riprese sembrano tutt’altro che spaventate.. Il video è stato girato in Francia e riprende l’ingresso del pubblico al camping di un festival musicale. 🔗 Leggi su Open.online

