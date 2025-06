Questo video non mostra la sede del Mossad in fiamme dopo i bombardamenti iraniani

Per chi ha fretta. La scena non mostra la sede del Mossad in fiamme, ma si tratta di un incendio lontano da Israele, ingannando con immagini fuorvianti e false notizie diffuse sui social media. √ą fondamentale verificare le fonti prima di credere a tutto ci√≤ che circola online, per evitare di cadere in trappole di disinformazione.

In precedenza avevamo analizzato una scena generata con l‚ÄôIntelligenza Artificiale, utilizzata per sostenere falsamente che la sede del Mossad fosse stata colpita da missili iraniani. Ora circola un altro video che mostra un edificio in fiamme e che, secondo alcuni utenti, ritrarrebbe proprio la sede dell‚Äôintelligence israeliana. In realt√†, si tratta di un incendio avvenuto a migliaia di chilometri da Israele. Per chi ha fretta. La scena non mostra in alcun modo la sede del Mossad.. Il video risulta ripreso in Cina, nella citt√† di Chongqing.. Analisi. Il video viene condiviso con la seguente descrizione: La sede del Mossad in fiamme a seguito del bombardamento siriano ha un grande valore simbolico. 🔗 Leggi su Open.online

