Questi due… Matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez il commento di Paolo Crepet

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha attirato l'attenzione di molti, suscitando opinioni contrastanti. Mentre alcuni preferiscono restare lontani dalle luci di Hollywood, altri come Paolo Crepet non esitano a esprimere il proprio disappunto, commentando con sinceritĂ e fermezza questa unione da favola. Nel suo intervento al Corriere della Sera, Crepet ha analizzato il significato di questo evento, rivelando riflessioni profonde sulla societĂ e i valori che esso rappresenta.

Non ha sfilato per le calli di Venezia insieme al gruppo dei contestatori No Bezos, ma di certo Paolo Crepet non ha nascosto il proprio disappunto per il sontuoso matrimonio da favola – o da incubo, a seconda dei punti di vista – tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Intervistato dal Corriere della Sera, il celebre psichiatra e sociologo, spesso volto noto della tv e presenza fissa nei dibattiti sui social, ha espresso con tono deciso un giudizio tagliente sull’evento che ha fatto convergere miliardari e celebritĂ nella Laguna. “A me di Bezos non frega un accidente”, premette Crepet, chiarendo fin da subito di non voler fare una questione personale sul fondatore di Amazon. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it