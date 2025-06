Questa non è la sede del Mossad colpita da un missile iraniano

Per chi ha fretta: l’immagine che mostra la sede del Mossad colpita da un missile iraniano è falsa, creata con intelligenza artificiale. La diffusione di contenuti ingannevoli come questo alimenta tensioni e sfiducia; è fondamentale verificare le fonti prima di credere o condividere notizie sensazionalistiche. In un’epoca di fake news, il nostro compito è informare correttamente e smascherare le falsità.

Una fotografia che mostra un edificio devastato, con la scritta “Mosad” in cima e due bandiere israeliane all’ingresso, sta circolando online accompagnata da affermazioni allarmanti: secondo alcuni utenti, si tratterebbe della sede centrale del servizio segreto israeliano, colpita da un missile ipersonico iraniano. L’immagine però è falsa, generata con intelligenza artificiale. Per chi ha fretta:. L’immagine che mostra la sede del Mossad distrutta è falsa, contiene errori evidenti come la scritta “Mosad” (con una sola “s”) e dettagli incoerenti.. Si tratta di uno screenshot estratto da un video creato con un programma di IA, originariamente pubblicato su TikTok, con la firma “Sandra Mara” tipica di contenuti artificiali. 🔗 Leggi su Open.online

Attacco a Teheran: colpita la sede della tv di Stato iraniana Irib VIDEO - In un momento di crescente tensione in Medio Oriente, Teheran si sveglia sotto il fuoco: un attacco aereo ha colpito la sede dell’IRIB, l’emittente statale iraniana, accusata apertamente di Israele.

#IranIsraelConflict Ferite 23 persone, tra cui 3 bambini, in seguito al bombardamento iraniano lanciato da Teheran, dopo l'attacco statunitense di poche ore fa. Lo riporta Ynet. Nel video Haifa, colpita da un missile dall'Iran Vai su X

Un missile balistico iraniano non è stato intercettato dal sistema anti-aereo israeliano e ha colpito un un parcheggio e un gruppo di edifici residenziali a Beer Sheva, nel sud di Israele. Colpiti anche gli uffici della sede Microsoft “attaccato perché collabora con l Vai su Facebook

