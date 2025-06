Quello che le amicizie per la vita si costruiscono da giovani è un luogo comune

Le amicizie per la vita sembrano un patrimonio insito nell’infanzia e nella gioventù, ma è davvero così? Spesso crediamo che i legami più forti si formino da giovani, tra compagni di scuola e giochi d’infanzia. Tuttavia, anche da adulti si può costruire un rapporto autentico e duraturo. Come superare le sfide dell’età adulta per creare nuove connessioni profonde? Scopriamolo insieme.

L 'idea che abbiamo delle amicizie ci porta a pensare che le affinità elettive, le comunioni in spirito & spada, quelle profonde, debbano essersi originate nell'infanzia o in gioventù. Compagni e compagne di asilo, di elementari, delle medie, massimo di scuola superiore. Poi si diventa grandi e un po' più soli. Nuove amicizie in età adulta: perché è difficile farle e come riuscirci X Leggi anche › Un'amicizia giovanile può resistere all'età adulta? Subentrano gli amori e – spesso, anche se sempre meno – i matrimoni, poi magari i figli da seguire (o inseguire) in due. I legami senza dichiarazione dei redditi, senza bollette e mutui, senza "Natale con i tuoi" – si dice – finiranno per alleggerirsi e disperdersi nell'aria che tira.

