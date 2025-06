Quattro uomini scomparsi in mare ricerche nel golfo di Taranto

Una tranquilla domenica mattina si è trasformata in un’incertezza crescente nel Golfo di Taranto, dove quattro uomini sono scomparsi misteriosamente in mare. Partiti dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca, non hanno più dato segni di vita da mezzogiorno, scatenando le ricerche che tengono col fiato sospeso tutta la comunità. Le autorità stanno facendo tutto il possibile per ritrovarli e fare luce su questa drammatica vicenda.

