Quattro uomini scomparsi in mare a Taranto | recuperato un corpo si cercano i dispersi

Una tranquilla domenica a Taranto si è trasformata in una drammatica emergenza: quattro uomini sono scomparsi in mare mentre navigavano al largo del Molo Santa Lucia. Dopo il recupero di un corpo, le ricerche dei dispersi continuano incessanti, alimentando speranze e preoccupazioni tra la comunità. La vicenda ricorda quanto il mare possa essere implacabile e richiede attenzione e solidarietà. Restiamo in attesa di aggiornamenti su questa triste vicenda.

I quattro erano partiti domenica mattina dal Molo Santa Lucia a bordo di una barca semicabinata di circa sette metri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Quattro uomini scomparsi in mare a Taranto: recuperato un corpo, si cercano i dispersi

