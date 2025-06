Quattro uomini dispersi in mare a Taranto ricerche estese fino in Calabria | cosa sappiamo

Le ricerche dei quattro uomini scomparsi a Taranto si intensificano con sforzi senza precedenti, estendendosi fino in Calabria. Dopo la partenza dal porto per una battuta di pesca sportiva, la loro imbarcazione, un semicabinato di 7,5 metri, si è persa nel Golfo. Elicotteri e motovedette lavorano incessantemente per ritrovarli, mentre le speranze di ritrovarli sani e salvi rimangono vive. Ma cosa sappiamo finora?

Proseguono senza sosta le ricerche di quattro settantenni dispersi da ieri mattina dopo essere salpati dal porto di Taranto per una battuta di pesca sportiva. L’area di individuazione dell’imbarcazione, un semicabinato di 7,5 metri, attualmente si estende a 12 miglia per 8 intorno al golfo prospicente la città pugliese. La ricerca, condotta via mare e via aerea, attraverso l’impiego congiunto di elicotteri di Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e di un veicolo per il pattugliamento marittimo della Capitaneria di Porto decollato da Cataniam si estende in queste ore dalla Puglia fino a Policoro (Matera) e Corigliano Rossano, in Calabria. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Quattro uomini dispersi in mare a Taranto, ricerche estese fino in Calabria: cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: quattro - dispersi - mare - taranto

Tre uomini risultano dispersi in mare a Taranto. Il gruppo di amici si era imbarcato su un cabinato di 7,5 metri, ma di loro si sono perse le tracce dalle 11 del 29 giugno. Sarebbero dovuti tornare a casa per pranzo: le ricerche sono in corso. I tre amici, come era Vai su Facebook

Capitaneria a Sky Tg24: 4 dispersi in mare a Taranto; Taranto, sono quattro i dispersi in mare: continuano le ricerche; Salgono a 4 i pescatori dispersi in mare: ricerche estese anche alla Calabria.

Quattro settantenni dispersi in mare, erano usciti ieri mattina in barca - Erano uscite ieri mattina al largo dal molo Sant'Eligio, in città vecchia, con un cabinato di 7,50 metri e al momento non hanno fatto ... Lo riporta msn.com

Salgono a 4 i pescatori dispersi in mare: ricerche estese anche alla Calabria - Sono dispersi, da più di 24 ore, i pescatori tra i 60 e i 70 anni, usciti ieri - Riporta msn.com