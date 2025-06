Quattro giorni di pura passione tra musica e danza | successo per il Festival del Tango dello Stretto

trasformato questa splendida cornice in un autentico melting pot di emozioni e culture. Un evento che ha conquistato i cuori di appassionati e professionisti, lasciando un segno indelebile nel panorama del tango mondiale. La decima edizione del Festival del Tango dello Stretto si conferma come un appuntamento imperdibile, capace di unire traditione e innovazione in un crescendo di energia e talento. E il successo di questa edizione promette un futuro ancora più brillante.

Un successo annunciato per la decima edizione del Festival del Tango dello Stretto, che ha trasformato l’Altafiumara Resort & Spa a Villa San Giovanni, Reggio Calabria, in un palcoscenico internazionale dal 26 al 29 giugno 2025. Quattro giorni di pura passione, tra musica e danza, hanno. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

