Quasi tutti distrutti i carrarmati Abrams americani dell’Ucraina Ora l’Australia gliene fornisce altri

Il conflitto in Ucraina si fa sempre più intenso e complesso, con i carrarmati Abrams americani che, pur simboli di potenza, stanno subendo perdite significative. Mentre l’Australia si prepara a fornire nuovi mezzi, la domanda rimane aperta: sono i Russi a prevalere, o la mancanza di preparazione dei carristi ucraini? Senza una risposta definitiva, il futuro di questa guerra resta avvolto nell’incertezza e nella sfida delle strategie militari.

Fino ad oggi è andato perso o distrutto l’87% dei carrarmati americani Abrams in dotazione all’esercito ucraino. Una cifra altissima, se si considera la spesa che gli alleati occidentali hanno affrontare per dare all’Ucraina questi tank, esaltati dalla critica e ritenuti in grado di cambiare i valori in campo a favore di Kiev. Merito dei russi o demerito dei costruttori americani? oppure incapacità dei carristi ucraini? Senza avere una risposta precisa a questo dubbio, gli australiani hanno inviato in Polonia un lotto da quasi cinquanta carri, forse destinato ad arrivare presto in prima linea. Abrams dall’Australia alla Polonia. 🔗 Leggi su Follow.it