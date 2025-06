Quasi 12 milioni di persone perderanno la copertura sanitaria a causa del disegno di legge di bilancio di Trump

Mentre il Senato degli Stati Uniti si appresta a votare sulla legge di bilancio di Trump, un'ombra si allunga sul futuro sanitario di milioni di americani. Con quasi 12 milioni di persone a rischio di perdere la copertura e un aumento di debito di 3,3 trilioni di dollari, le implicazioni sono enormi. La sfida è appena iniziata: quale sarà l'impatto di questa decisione sulla salute pubblica e sul futuro politico?

La legge di bilancio di Trump è al voto al Senato degli Stati Uniti e potrebbe tagliare la copertura assicurativa sanitaria per quasi 12 milioni di americani e aggiungere 3,3 trilioni di dollari (2,4 trilioni di sterline) di debito. La valutazione del Congressional Budget Office, un’agenzia federale apartitica, potrebbe complicare ulteriormente gli sforzi dei repubblicani di approvare nei prossimi giorni il One Big Beautiful Bill Act del presidente Donald Trump. Il piano di spesa ha superato di misura il voto preliminare al Senato sabato sera, dopo che i leader del partito si sono affrettati a fare pressione sui membri esitanti della loro base. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quasi 12 milioni di persone perderanno la copertura sanitaria a causa del disegno di legge di bilancio di Trump

In questa notizia si parla di: quasi - milioni - copertura - sanitaria

UniversitĂ e caro affitti, in arrivo quasi 4 milioni di euro per mettere a nuovo oltre 200 posti letto - La Regione Siciliana affronta il problema del caro-affitti con un investimento di quasi 4 milioni di euro, destinati a ristrutturare oltre 200 posti letto per studenti fuorisede.

La morsa della rinuncia alle cure per 2 milioni stretti tra il portafoglio leggero e le polizze per pochi Dall’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche il punto sulla povertà sanitaria che costringe le fasce fragili della popolazione a rinviare visite ed esa Vai su Facebook

'Con la legge di Trump 12 milioni di persone senza copertura sanitaria'; Ufficio bilancio Usa: Con la nuova legge di spesa di Trump 12 milioni di americani senza copertura sanitaria; Quasi 12 milioni di statunitensi potrebbero perdere la copertura sanitaria garantita da Medicaid..

'Con legge Trump 12 mln di persone senza copertura sanità - Con la legge di spesa di Donald Trump in discussione in queste ore al Senato quasi 12 milioni di americani potrebbero perdere la copertura sanitaria garantita da Medicaid. Segnala quotidiano.net

Ufficio bilancio Usa: "Con la nuova legge di spesa di Trump 12 milioni di americani senza copertura sanitaria" - Con la legge di spesa di Donald Trump, in discussione in queste ore al Senato, quasi 12 milioni di americani potrebbero perdere la copertura sanitaria garantita da Medicaid. Scrive msn.com