Quartieri la proposta di Patrignani Confcommercio | Incentivi a chi apre i negozi nei settori scoperti

La proposta di Patrignani Confcommercio si presenta come una svolta strategica per rivitalizzare i quartieri più bisognosi di stimoli. Incentivare l'apertura di negozi nei settori scoperti significa non solo riqualificare le aree, ma anche creare ambienti più vivaci, sicuri e accessibili. Identificare i servizi mancanti o carenti permette di intervenire con efficacia, contribuendo a rigenerare il tessuto commerciale e sociale del territorio.

"Dove c’è necessità di ripopolamento commerciale, di modificare la viabilità, di puntellare le aree di sosta, di operare con più incisività a tutela della sicurezza attraverso le telecamere, il vicinato e il controllo degli agenti, quali sono i servizi mancanti o carenti, qual è la dotazione di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: quartieri - proposta - patrignani - confcommercio

Elezioni dei quartieri, le priorità di Confcommercio: Al primo punto il rilancio del commercio di prossimità.

La crisi del commercio in centro: "Ci vuole un piano Marshall" - MSN - La nostra proposta è di stilare quartiere per quartiere una mappa degli esercizi mancanti per avere un quadro conoscitivo ... Secondo msn.com

Patrignani eletto vicepresidente Confcommercio Emilia-Romagna - Il presidente di Confcommercio cesenate e dell’Unione provinciale Augusto Patrignani è stato eletto vicepresidente amministratore di Confcommercio Emilia Romagna per il quadriennio 2019- Riporta corrierecesenate.it