quarta repubblica argomenti ed ospiti della puntata del 30 giugno 2025

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 30 giugno, con Quarta Repubblica, il talk del lunedì di Rete 4 condotto da Nicola Porro. I temi della puntata di stasera. In apertura, per fare il punto sulla situazione politica italiana, Porro intervisterà il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. A seguire, il talk si concentrerà sullo scenario geopolitico internazionale: dai conflitti alla guerra dei dazi, con un’intervista all’ ex primo ministro britannico Boris Johnson. Nel corso della trasmissione, spazio alle recenti polemiche sul matrimonio di Jeff Bezos a Venezia. Nuovo capitolo sull’inchiesta del misterioso affondamento del Bayesian, con foto inedite e nuove ipotesi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it