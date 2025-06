Quanto pesa il riarmo Nato su deficit e debito italiani

Il riarmo italiano, già pesantemente influenzato da deficit e debito pubblico, si prepara a un ulteriore incremento con l’obiettivo di raggiungere il 5% del Pil per la Difesa entro il 2035, come stabilito dal vertice NATO. Questa decisione potrebbe comportare tagli, aumento del deficit e rischi per il profilo di credito sovrano dei Paesi UE. Secondo le analisi di Scope Ratings, gli effetti varranno da stato a stato, ma le incidenze sono destinate a essere significative...

L’obiettivo del 5% sul Pil per la Difesa entro il 2035 stabilito al vertice Nato porterà a più tagli, aumento del deficit e peserà anche sul debito pubblico, rischiando di incidere sul profilo di credito sovrano dei Paesi Ue. È quanto emerge dall’analisi dell’agenzia di rating europea Scope Ratings, secondo cui l’aumento delle spese militari porterà a un impatto sul bilancio diverso da stato a stato. Secondo le stime emerse nello studio, l’accordo raggiunto tra i membri dell’Alleanza atlantica porterebbe ad aggiungere in media ogni anno l’1,3% in più sulla Difesa, dagli attuali 360 miliardi di dollari a oltre 600 miliardi, con effetti diversi per ogni Paese anche sulla base dei margini di emissione di nuovo debito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto pesa il riarmo Nato su deficit e debito italiani

