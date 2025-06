Quanto guadagna la Roma dalla cessione di Abraham al Besiktas

La cessione di Tammy Abraham dalla Roma al Besiktas ha suscitato grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Ma quanto ha guadagnato effettivamente il club giallorosso da questa operazione? Analizziamo i dettagli di questa transazione e le implicazioni finanziarie per la società capitolina, che si prepara a nuove sfide sul mercato. Scopriamolo insieme, perché ogni cifra ha il suo peso nel bilancio romanista.

2025-06-29 21:51:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: CALCIOMERCATO 29 giu 2025, 23:51 Ultimi aggiornamenti: 29 giu 2025, 23:57 È finita l’avventura italiana di Tammy Abraham, che dopo l’ultima stagione giocata in prestito al Milan era rientrato alla Roma ma già sapeva che non avrebbe fatto parte del nuovo progetto targato Gian Piero Gasperini. L’attaccante inglese dalla prossima stagione giocherà nel Beskitas, che nei giorni scorsi ha lavorato in gran segreto con i giallorossi per trovare un accordo definitivo e ora siamo arrivati all’ultima fase formale: visite mediche e firma sul contratto previste nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com