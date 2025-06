Quanto costa davvero oggi un’auto? In Italia servono otto stipendi per una nuova

Ciò dimostra che, nonostante i numeri ufficiali sulle immatricolazioni, gli italiani preferiscono spesso optare per l’usato, riflettendo un mercato più dinamico e accessibile di quanto si possa pensare. Ma quanto costa realmente oggi possedere un’auto in Italia? Scopriamolo insieme, analizzando i costi nascosti e le scelte degli automobilisti italiani, perché il vero valore di un’auto va oltre il prezzo di vendita.

Quante auto acquistano realmente gli italiani? La risposta non è così scontata come sembrerebbe dai soli dati sulle immatricolazioni. Se ad aprile, per esempio, sono state vendute in Italia 139.084 vetture nuove, il vero volume delle compravendite è ben più ampio. Gli automobilisti si rivolgono sempre più spesso al mercato dell’usato, che nell’ultimo mese disponibile (aprile) ha registrato ben 265.801 auto di seconda mano acquistate. Ciò significa che, per ogni 100 auto nuove, ne sono state vendute 184 usate. Questa tendenza si conferma su base annua: nel 2024, a fronte di 1,6 milioni di nuove immatricolazioni (ancora lontane dai quasi 2 milioni pre-Covid), sono state acquistate 3,1 milioni di auto di seconda mano, con un balzo dell’8,5 per cento rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Quanto costa davvero oggi un’auto? In Italia servono otto stipendi per una nuova

In questa notizia si parla di: auto - italia - costa - davvero

Italia, bimbo di 2 anni e mezzo investito da un’auto: tragedia devastante - La comunità di Ceglie Messapica è sconvolta da una tragedia inaspettata. Un bimbo di appena due anni e mezzo è stato investito da un'auto nelle prime ore del mattino, trasformando una normale giornata in un incubo.

Tutto (o quasi) costa di più. In attesa di sapere se l’estate 2025 sarà davvero la più calda di sempre, il trimestre appena iniziato rischia di aggiudicarsi in anticipo il titolo di quello più caro. Anche l’ultimo rapporto congiunto di Facile.it e Consumerismo No Profit Vai su Facebook

Quanto costa davvero oggi un’auto? In Italia servono otto stipendi per una nuova; Difesa, quanto costa davvero l’impegno Nato per l’Italia; Quanto costa davvero ricaricare un'auto elettrica? L'Italia è tra le più care in Europa.

Quanto costa davvero ricaricare un'auto elettrica? L'Italia è tra le più care in Europa - MSN - Ovviamente, i prezzi variano molto da Paese a Paese ma l’Italia si colloca tra quelli più cari con una media di 20,30 euro per la ... Da msn.com

Quanto costa davvero ricaricare un'auto elettrica? L'Italia è tra le più care in Europa - L’analisi prevede a riferimento l’anno 2024 e secondo i dati Eurostat, il costo medio per una ricarica completa in Europa ammonta a 13,83 euro. Lo riporta hdmotori.it