Quanti punti difendono Sinner e Alcaraz a Wimbledon | perché la corsa al n1 2025 si decide qui

Il torneo di Wimbledon prende il via quest'oggi. Sui campi di Church Road a Londra lo spettacolo comincia e lo sviluppo di questo Slam ci aiuterĂ anche a capire in che modo potrĂ evolvere la sfida per il n.1 del mondo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L'altoatesino ha iniziato la sua 56ÂŞ settimana consecutiva da n.1 ATP, mentre lo spagnolo insegue con un ritardo di 1130 punti. Nei Championships entrambi hanno delle "cambiali" e quella dello spagnolo è molto pesante. Alcaraz, infatti, ha vinto l'anno passato (-2000 punti) e quindi l'unico modo che ha per confermare gli attuali 9300 punti è quello di arrivare in fondo e conquistare il titolo per la terza volta consecutiva.