Quando un paese scompare, come Tuvalu, l’umanità si trova di fronte a una sfida senza precedenti: l’esodo di massa verso l’Australia rappresenta un tentativo di preservare dignità e speranza per i suoi abitanti. Dal 16 giugno 2025, le iscrizioni al sorteggio sono aperte, offrendo a 10.000 persone la possibilità di un nuovo inizio. Una mobilità dignitosa che potrebbe cambiare le sorti di un’intera comunità, dimostrando che anche nelle crisi più profonde, la solidarietà può fare la differenza.

Roma, 30 giugno 2025 - Tuvalu, un piccolo angolo di paradiso nel cuore dell’Oceano Pacifico, rischia di scomparire nel giro di pochi anni. A tendere la mano ai suoi 10.000 abitanti è l’Australia, che offre loro la speranza di un futuro sul continente, dove potranno trasferirsi se verranno selezionati tramite sorteggio. Una ‘mobilità dignitosa’ per gli abitanti di Tuvalu . Dal 16 giugno 2025 sono aperte le iscrizioni al sorteggio che determinerà chi potrà ottenere il visto per trasferirsi in Australia. L’iniziativa rientra nel trattato Falepili Union, il primo accordo internazionale a riconoscere esplicitamente il diritto alla ‘mobilità dignitosa’ come risposta al cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quando un paese scompare: Tuvalu e l'esodo di massa (a estrazione) in Australia

