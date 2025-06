Quando lo smercio del sabato sera finisce male | arrestato bengalese

Un sabato sera che si trasforma in un incubo per chi pensa di aggirarsi nel mondo dello smercio di droga. A Licata, un giovane bengalese di 28 anni è stato arrestato durante un controllo: trovato con 150 grammi di marijuana e circa 200 euro, probabile provento di spaccio. La vicenda evidenzia come le forze dell'ordine siano costantemente impegnate a contrastare il crimine, garantendo la sicurezza dei cittadini e denunciando le attività illegali.

È un bengalese, residente a Licata, il ventottenne arrestato sabato dai poliziotti del commissariato cittadino. L'uomo, durante un controllo, è stato trovato in possesso di 150 grammi di marijuana (non hashish), e di circa 200 euro: soldi ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio. I. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: sabato - arrestato - bengalese - smercio

