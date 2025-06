Quando la politica si distrae il controllo passa altrove

Quando la politica si distrae, il controllo passa altrove. Gli arresti di funzionari comunali e imprenditori a Fiumicino, insieme al sequestro del “grattacielo”, dimostrano che le Fiamme Gialle non hanno mai mollato, portando alla luce un tessuto di corruzione e malaffare nascosto tra le pieghe della città. È la prova che, anche in zone apparentemente tranquille, la giustizia lavora in silenzio, prontamente pronta a fare chiarezza.

Gli arresti di due dipendenti comunali e due imprenditori, eseguiti dalla Guardia di Finanza nei giorni scorsi, insieme al sequestro del cosiddetto “grattacielo” avvenuto qualche tempo fa, sempre dalle Fiamme Gialle, smentiscono chi pensava che Fiumicino fosse una zona d’ombra fuori dal raggio d’azione delle autorità. È dal 2016 che le Fiamme Gialle lavorano in silenzio sul territorio, e oggi i risultati di quell’attività emergono con chiarezza. Le vicende giudiziarie toccano ambiti diversi e attraversano più fasi amministrative: periodi riconducibili a diverse amministrazioni — da Montino 2016-2023 a Baccini, ma va chiarito nessuno dei due sindaci risulta coinvolto nelle inchieste -. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Quando la politica si distrae, il controllo passa altrove; Distrazione di massa.