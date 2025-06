Quando la Gialappa riscoprì Claudio Lippi | ‘Litigammo con Teocoli e andò via da Mai Dire Gol lui era lì per caso

La Gialappa ricorda l'arrivo casuale di Claudio Lippi alla conduzione dello storico programma. Teocoli aveva lasciato in protesta: "Lui si trovava a Mediaset per una vertenza legale, finì con lui alla conduzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Claudio Lippi confesserà più in là negli anni che era in preda a pensieri molto bui e pericolosi. La Gialappa's e un involontario Teo Teocoli gli salvarono letteralmente la vita. Vai su X

