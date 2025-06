Quando il pass disabili non basta | Io multata due volte | per la Ztl e la sosta nello stallo car sharing

Quando il pass disabili sembra non bastare, le sorprese sono dietro l’angolo. Antonella Brini, residente a Massa Lombarda e consigliera civica, ha vissuto di persona quanto possa essere complicato muoversi in città: due multe per sosta e ZTL, senza trovare un posto. La sua esperienza ci ricorda quanto sia importante rivedere le regole e garantire veramente l’accessibilità a tutti. È ora di trovare soluzioni più efficaci e inclusive.

Il pass disabili, si sa, dà diritto di parcheggio nei posti dedicati e a circolare nella zone a traffico limitato (Ztl). Ma, quando gli stalli sono occupati, che cosa si fa? "Ci si arrangia", dice Antonella Brini, reduce da una recente disavventura. La donna, 67 anni, disabile dal 2022, è residente a Massa Lombarda (dov’è anche consigliera comunale civica), ma è venuta in città per una visita dal suo oculista che ha lo studio in piazza Galilei. Brini, per evitare di prendere multe, si è organizzata in anticipo e sul sito di Iperbole ha indicato la targa della sua auto ’collegata’ al pass disabili per poter entrare nella Ztl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quando il pass disabili non basta: "Io, multata due volte: per la Ztl e la sosta nello stallo car sharing"

