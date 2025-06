Quando il mondo scoprì Via col vento | come nacque il celebre romanzo di Margaret Mitchell

Quando Margaret Mitchell pubblicò il suo capolavoro "Via col vento" il 30 giugno 1936, nessuno avrebbe potuto immaginare il suo impatto epocale. L'ex giornalista di Atlanta, sconosciuta al grande pubblico, si trovò all'improvviso al centro di un fenomeno letterario che avrebbe rivoluzionato il mondo della narrativa. In pochi mesi, il romanzo conquistò milioni di lettori e vinse prestigiosi premi, consacrando Mitchell come una delle autrici più influenti del suo tempo.

Quando Via col vento ( Gone with the Wind ) viene pubblicato il 30 giugno 1936 da Macmillan, l’autrice Margaret Mitchell è una sconosciuta ex giornalista di Atlanta, con una storia familiare radicata nel profondo Sud degli Stati Uniti. In pochi mesi, però, la sua vita cambia completamente. Il romanzo, infatti, diventa un fenomeno editoriale che nessuno poteva prevedere, riuscendo a vendere oltre un milione di copie in sei mesi e a vincere il Premio Pulitzer l’anno successivo la sua pubblicazione. Nonostante i successi ottenuti, però, la genesi di Via col vento è tutt’altro che lineare. Margaret Mitchell inizia a scrivere nel 1926, costretta a letto da un infortunio alla caviglia. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Quando il mondo scoprì Via col vento: come nacque il celebre romanzo di Margaret Mitchell

In questa notizia si parla di: margaret - romanzo - mitchell - mondo

Via col vento: versione comics di Pierre Alary del romanzo di Margaret Mitchell; “Dopotutto domani è un altro giorno”, 88 anni fa Via col vento vinceva il Premio Pulitzer; Pierre Alary trasforma Via col vento in fumetto.

Chi era Margaret Mitchell, la “madre” di Rossella O’Hara - MSN - Margaret Munnerlyn Mitchell nacque l’8 novembre 1900 in una Atlanta ancora segnata dalle cicatrici della Guerra di Secessione americana; suo padre Eugene era un avvocato assai rispettato, mentre ... Si legge su msn.com

Margaret Mitchell, le frasi celebri di "Via col vento" - Libreriamo - ”Via col vento” (Gone with the Wind) è un romanzo del 1936, l’unico realizzato dalla scrittrice americana, alla cui celebrità ha contribuito l’omonimo ... Lo riporta libreriamo.it