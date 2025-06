Quando il Boss “riparava“ il buco dentro di sé.

riportando le nostre anime alla vita con la stessa tenacia di chi aggiusta un pezzo di pavimento. È questa la magia di Bruce Springsteen, un artista che non si limita a suonare, ma ricostruisce sogni e speranze, lasciando il pubblico incredulo e pronto a seguirlo ancora una volta, stasera a Milano e oltre.

Bruce Springsteen torna stasera a Milano per un attesissimo concerto allo stadio (replica giovedì), ma tiene banco anche il biopic firmato da Scott Cooper, atteso come uno dei film dell’anno. "Quando Bruce era piccolo, c’era un buco nel pavimento della sua camera. Un pavimento dovrebbe essere solido, dovresti camminarci senza paura. Bruce non poteva. Ma Bruce è un riparatore. E ciò che fa con questo album è riparare il buco nel pavimento. Sta riparando il buco che ha dentro di sé. E quando avrà fatto, riparerà il mondo intero". È la storia raccontata da Jon Landau, il manager di Bruce Springsteen con il volto di Jeremy Strong in Springsteen - Liberami dal nulla, al dirigente discografico della Columbia, Al Teller, interpretato da David Krumholtz. 🔗 Leggi su Quotidiano.net