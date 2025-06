Quando gioca l’Italia maschile di basket? Il calendario delle amichevoli verso gli Europei 2025

Dopo il prestigioso terzo posto conquistato dall'Italbasket femminile, ora è il momento di tifare per la squadra maschile di Gianmarco Pozzecco, che si prepara alle sfide ufficiali in vista degli Europei 2025. Nel mese di agosto, gli azzurri scenderanno in campo in sei amichevoli, tra Trento e Atene, per affinare tattiche e spirito di squadra. Scopriamo insieme il calendario e i momenti clou di questa entusiasmante preparazione.

Neanche il tempo di finire di celebrare il terzo posto storico dell'Italbasket femminile che c'è subito quella maschile a entrare in scena. O meglio, non subito nell'immediato: c'è ancora un mese di tempo per vedere in campo gli azzurri di Gianmarco Pozzecco. La squadra tricolore entrerà in scena con sei partite di preparazione nel mese di agosto, partendo da Trento e finendo con il torneo Acropolis di Atene, passando per due confronti dal sapore tutto particolare a Trieste, dove avversaria sarà la Lettonia di Luca Banchi, e al PalaDozza di Bologna, dove arriverà l'Argentina 21 anni fa avversaria nella finale olimpica.

