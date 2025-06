Quando finisce il caldo a Napoli?

Se sei a Napoli e desideri sapere quando potrai finalmente respirare un'aria più fresca, preparati a un'estate intensa. Il caldo torrido continuerà a dominare la scena almeno fino a metà luglio, lasciando poco spazio a momenti di sollievo. Ma quali sono le previsioni dettagliate e come affrontare le alte temperature? Scopriamolo insieme, perché anche nelle giornate più calde, ci sono strategie per vivere l’estate al meglio.

Il caldo a Napoli non finirà tanto presto: un break è atteso solo per metà luglio. Prima e dopo, invece, il caldo torrido la farà da padrone incontrastato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: caldo - napoli - finisce - prima

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: forte caldo e sole nel fine settimana 17-18 maggio - Nel fine settimana del 17-18 maggio, Napoli e la Campania si preparano a un assaggio d'estate, con temperature che toccheranno i 25 gradi e giornate soleggiate.

Il caldo record quando finisce? Fino a 40 gradi e ben 8 oltre la media: è il peggiore ondata dal 2003. Le previsioni Vai su Facebook

Quando finisce il caldo a Napoli?; Caldo record in Italia, quando finisce? Fino a 40 gradi e ben 8 oltre la media: è il peggiore dal 2003. Le pre; Lecce-Napoli, alta tensione per la posta in palio: annullati centinaia di biglietti.

Quando finisce il caldo a Napoli? - Il caldo a Napoli non finirà tanto presto: un break è atteso solo per metà luglio. Scrive fanpage.it

Caldo record in Italia, quando finisce? Fino a 40 gradi e ben 8 oltre la media: è il peggiore dal 2003. Le previsioni - Anzi, nelle prossime ore è attesa una nuova spinta che alzerà ulteriormente ... Segnala msn.com