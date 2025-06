Qualificazione stazioni appaltanti | dal 1° luglio entra in vigore il nuovo sistema Indicazioni e chiarimenti ANAC

A partire dal 1° luglio 2025, le stazioni appaltanti si preparano a un nuovo capitolo con il sistema di qualificazione rinnovato, guidato dalle indicazioni dell’ANAC in linea con il decreto correttivo del Codice dei Contratti Pubblici. Questa rivoluzione normativa promette maggiore trasparenza e efficienza nelle fasi di progettazione e affidamento degli appalti pubblici, coinvolgendo enti e operatori in un contesto più strutturato e chiaro. L’articolo approfondisce tutte le novità e le opportunità di questa importante evoluzione.

Dal 1° luglio 2025 entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, applicabile alle fasi di progettazione e affidamento degli appalti pubblici. L’ANAC ha diffuso nuove indicazioni a supporto degli enti coinvolti, in attuazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 2092024 – noto come decreto correttivo – che interviene sul Codice dei contratti pubblici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it