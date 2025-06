Qualificazione obbligatoria per i manutentori |   Bene la sicurezza ma non a colpi di nuove gabbie normative

Dal 25 settembre, l’obbligo di qualificazione per i manutentori dei presidi antincendio segna una svolta importante nella sicurezza italiana. Questa normativa, sancita dalla circolare dei Vigili del Fuoco n. 19631 del 3 dicembre 2024, mira a elevare gli standard professionali e proteggere vite e beni. Non si tratta solo di un aggiornamento burocratico, ma di un passo fondamentale verso una cultura della prevenzione più rigorosa e consapevole, coinvolgendo un ampio settore di operatori e aziende.

