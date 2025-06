Qualcuno dica a Calenda di spegnere History Channel

Qualcuno dica a Calenda di spegnere History Channel. Roma, 30 giugno – In un’epoca in cui la cultura vera si basa sulla conoscenza approfondita, l’ignoranza semi-colta che si presenta come sapienza rischia di fare più danni di quella semplice. E così, tra le tante uscite discutibili, spicca quella di Carlo Calenda, che, convinto di insegnare storia, dimostra ancora una volta quanto sia facile cadere nell’arroganza dell’ignoranza mascherata da cultura.

Roma, 30 giu – C'è un tipo di ignoranza che è peggiore della semplice disinformazione: è l'ignoranza semi-colta, quella che si ammanta di cultura e si impone con il tono sicuro di chi crede di aver detto qualcosa di intelligente solo perché ha letto due righe su Wikipedia. L'ultimo esempio è arrivato da Carlo Calenda, che, in uno dei suoi quotidiani esercizi di moralismo social, ha deciso di impartire una lezione di storia al generale Roberto Vannacc i. Calenda e i generali dell'antichità. A fronte delle dichiarazioni del militare sulla presunta incompatibilità tra la cultura del Pride e il concetto di sacrificio militare, Calenda ha risposto con uno dei meme più stanchi della divulgazione postmoderna: Alessandro Magno, Giulio Cesare e Traiano – tre dei più grandi generali della storia – sarebbero stati "gay".

