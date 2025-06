Putin schiera altri 50 mila uomini mentre infuria la guerra dei droni | cosa succede in Ucraina

Mentre Putin mobilita altri 50.000 uomini e la guerra dei droni infuria, l'Ucraina si trova nel pieno di una crisi complessa. La tensione aumenta, i fronti si intensificano e l’economia globale risente degli effetti di questa escalation. Ma cosa realmente sta accadendo nel cuore di questa guerra? Scopriamo insieme le implicazioni di questa nuova fase del conflitto.

La Russia intensifica la pressione militare nell'est e nel nord dell'Ucraina, mentre l'economia interna inizia a mostrare segnali di affaticamento a causa dei costi crescenti della guerra.

