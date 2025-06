Putin rilancia la guerra in Ucraina | 50mila soldati pronti a invadere Sumy

Una nuova escalation si sta profilando nel conflitto ucraino, con Putin che mobilita 50mila soldati pronti ad attaccare Sumy, sfidando le recenti dichiarazioni di pace. La crescente presenza militare e il disimpegno occidentale alimentano un clima di incertezza e tensione internazionale, lasciando presagire che la crisi possa intensificarsi ulteriormente. In un contesto così fragile, le speranze di una risoluzione diplomatica sembrano sempre più lontane.

A dispetto delle dichiarazioni di facciata sulla volontà di negoziare, Vladimir Putin appare più che determinato ad andare avanti con la sua personale – e ingiustificata – crociata in Ucraina. Complice il disimpegno americano, non ancora ufficiale ma di fatto già iniziato da mesi, i missili e le truppe di Mosca incontrano sempre meno resistenza, e nulla lascia presagire che la situazione possa cambiare. Anzi, tutto lascia pensare che sia in vista una nuova e brutale fase del conflitto, almeno secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti dell’intelligence statunitense e segnala un massiccio dispiegamento di truppe da parte del Cremlino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it