Putin in versione allenatore | Gli addominali si fanno così con le mani dietro la testa… video

“Guardate, gli addominali si fanno così”. È un Vladimir Putin che non ti aspetti in queste ore di conflitto quello in versione allenatore e coach di educazione fisica. Il presidente russo, collegato online con alcuni studenti impegnati in attività sportive, prima osserva apparentemente interessato gli esercizi. Poi lo sguardo di Putin cade su un gruppo di ragazzi impegnati a fare addominali. Non sono proprio ineccepibili. Per lo ‘zar’, noto in passato per le sue performance fisiche, bisogna correggere qualcosa: “Stanno pompando i loro addominali. Ditegli di mettere le mani dietro la testa, per favore”, le sue parole divertite. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it