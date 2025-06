Putin fa piovere più di 500 droni su Kiev ma Zelensky non cede | Useremo mine anti-uomo

In un clima di crescente tensione tra Europa e Russia, Putin sfida Kiev con oltre 500 droni, mentre Zelensky risponde deciso: “Useremo mine anti-uomo”. La situazione si fa sempre più complessa, con accuse reciproche e strategie di difesa che si intensificano. Mentre il Cremlino critica i piani NATO, l’Ucraina mostra fermezza nel resistere alle provocazioni. Quali saranno le prossime mosse in questo scenario di alta tensione?

I rapporti tra Europa e Russia sembrano dunque sempre più tesi. Anche il leader del Cremlino, Vladimir Putin, ha duramente criticato il piano della Nato sui maggiori investimenti in termini di difesa e sicurezza, ricordando come invece la Russia sia intenzionata a ridurre le spese militari nel prossimo anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Putin fa piovere più di 500 droni su Kiev, ma Zelensky non cede: “Useremo mine anti-uomo”

UCRAINA I Kiev: "40 bombardieri strategici russi sono in fiamme, distrutti o danneggiati". "La scorsa notte siamo stati presi di mira da 472 droni russi, mai così tanti" #ANSA Vai su Facebook

Droni ucraini verso Mosca: l’attacco dimostra la capacità di Kiev di colpire in profondità la Russia; Ucraina, continuano a piovere bombe russe sulla capitale. 15 vittime a Kiev; Zelensky: droni e Kursk prima di trattare.

Guerra in Ucraina, Putin intensifica gli attacchi: pioggia di missili e droni nella notte - La guerra in Ucraina continua, mentre Putin sottolinea che le sanzioni non porteranno a negoziati. Secondo notizie.it

Pioggia di fuoco sull’Ucraina, maxi attacco russo su Kiev e l’ovest. Camporini: “Putin ha campo libero” - E Zelensky si ritira dalla convenzione di Ottawa, via libera alle mine anti- Segnala quotidiano.net