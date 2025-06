' PuliAmo Ravenna' una pedalata fino alla spiaggia per raccogliere rifiuti tra strada e pineta

Puliamo Ravenna è un'iniziativa che unisce passione per la bicicletta e rispetto per l’ambiente, con una pedalata fino alla spiaggia per raccogliere rifiuti tra strada e pineta. Promuovendo sensibilizzazione e azione concreta, Enegan Spa, leader nei servizi energetici e telecom, si impegna a rendere la nostra città più pulita e consapevole. Unisciti anche tu a questa missione di cambiamento, perché ogni piccolo gesto può fare la differenza.

Un evento di sensibilizzazione all’insegna del rispetto ambientale realizzato attraverso una pedalata in bicicletta, partendo da Ravenna e arrivando a Marina di Ravenna. È con questa missione che Enegan Spa, trader di gas, luce e telecomunicazioni che opera a livello nazionale, con Save the. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: ravenna - pedalata - puliamo - spiaggia

'PuliAmo Ravenna', una pedalata fino alla spiaggia per raccogliere rifiuti tra strada e pineta.

“PuliAmo Ravenna”: una domenica per l’ambiente raccogliendo mozziconi e lattine - Insieme alle Associazioni Linea Rosa, Capra team e Confcommercio Ravenna, alle istituzioni, ai cittadini, alle volontarie e volontari che si sono aggregati alla pedalata, puliAMO Ravenna ha portato ... Da corriereromagna.it

Puliamo il mondo insieme. Scuola e Legambiente in spiaggia - Scuola e Legambiente in spiaggia Uscita speciale per i ragazzi delle classi prime A ed E della media ‘Baracca’ di Lugo. Scrive ilrestodelcarlino.it