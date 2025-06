Pugni e schiaffi ai pazienti disabili la rabbia di una madre | La psicologa mi disse di non credere a mio figlio

Una madre scopre con orrore che i pugni e gli schiaffi rivolti ai suoi figli disabili non sono semplici gesti di contenimento, ma episodi di un'indagine più profonda e inquietante. Le intercettazioni svelano un lato oscuro all’interno della Comunità Mauriziana di Luserna San Giovanni, dove il rispetto e la cura dovrebbero essere la norma. Una verità sconvolgente che mette in discussione il trattamento delle persone più vulnerabili e il ruolo degli operatori sanitari.

Non erano certo manovre di contenimento per trattare i pazienti con disabilità psichiche, quelle che gli operatori sanitari svolgevano all’interno della Comunità Mauriziana di Luserna San Giovanni, nel Torinese. Sono filmati e le intercettazioni a inchiodare il personale della struttura: «Quando c’erano Francesco e Mauro (nomi di due ragazzi in cura nella Comunità, ndr ), Basaglia si sarebbe rivoltato nella tomba », si dicevano tra di loro. Pugni, calci, maltrattamenti verbali e fisici di ogni genere: sono il filo rosso che unisce queste parole ai racconti di alcuni pazienti. Tra questi c’è proprio quel Francesco, come spiega la madre alla Stampa. 🔗 Leggi su Open.online