Puglia Nuova è il nuovo singolo di Ignazio Deg | video girato con delle ospiti speciali

puglia nuova 232, il nuovo singolo di Ignazio Deg, è molto più di una semplice canzone: è un autentico manifesto di rinascita e passione. Girato con ospiti speciali, il videoclip cattura l’essenza vibrante del Salento, invitando tutti a riscoprire la propria terra con entusiasmo e stile. Un mix di energia elettronica e pizzicato che coinvolge anima e corpo, portando un messaggio di amore e orgoglio per la Puglia. Questa è solo l’inizio di un viaggio sonoro e culturale che non ti lascerà indifferente.

