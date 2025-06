Pubblicata l' offerta formativa dell' Università di Pisa Ecco quando immatricolarsi

Se sei pronto a plasmare il tuo futuro, l'Università di Pisa ti apre le porte con la sua nuova offerta formativa per il 2025-2026. Con 148 corsi tra triennali, magistrali e a ciclo unico, in sei aree di studio, le possibilità sono infinite. La data da segnare sul calendario? Il 24 luglio, quando apriranno le immatricolazioni. Non perdere l'occasione di scegliere il percorso che fa per te!

Pisa, 30 giugno 2025 - È online la nuova offerta formativa dell’Università di Pisa per l’anno accademico 2025-2026. Il 24 luglio apriranno le immatricolazioni ma intanto è già possibile farsi un’idea dei percorsi a disposizione. Sono 148 i corsi di laurea fra triennali, magistrali e a ciclo unico che spaziano in sei aree: agraria e veterinaria, discipline umanistiche, ingegneria, medicina e farmacia, scienze matematiche, fisiche e della natura, scienze giuridiche, economiche e sociali. E non mancano anche le novità, con un occhio a sostenibilità, ambiente, nuove tecnologie e professioni sanitarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pubblicata l'offerta formativa dell'Università di Pisa. Ecco quando immatricolarsi

In questa notizia si parla di: pisa - offerta - formativa - università

Pubblicata l'offerta formativa dell'Università di Pisa. Ecco quando immatricolarsi; Future e futuri studenti;