PS4 SWITCH PS4-P8 0.40 | Emulatore Pico-8 per PS4 e Nintendo Switch

Scopri PS4-P8, l’emulatore innovativo che apre le porte del mondo Pico-8 a PlayStation 4 e Nintendo Switch. Grazie a questo strumento, potrai eseguire le tue cartucce Pico-8 in formato PNG, vivendo un'esperienza retrò unica nel suo genere. Basato su tecnologie avanzate come OpenOrbis e devkitPro, PS4-P8 rappresenta una svolta per gli appassionati di giochi pixel-art e sviluppo indie. Immergiti nel retro gaming come mai prima d’ora!

PS4-P8 è un emulatore che permette di eseguire cartucce Pico-8 su PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il progetto è basato su OpenOrbis PS4 Toolchain (per PS4) e devkitPro (per Switch). Pico-8 è una Fantasy Console creata da Lexaloffle Games, una macchina virtuale che simula un sistema retrò con grafica e suoni pixel-art, programmabile in un linguaggio Lua modificato. Questo emulatore supporta le cartucce Pico-8 in formato PNG, ma per creare nuovi giochi è necessario utilizzare la versione ufficiale di Pico-8.

