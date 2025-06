Provaci ancora Luca stavolta contro Sinner A Wimbledon un pesarese contro il numero 1

Provaci ancora, Luca: stavolta contro Sinner a Wimbledon, un vero e proprio testa a testa tra un pesarese e il numero uno del mondo. Il tabellone del 2025 segna l’inizio di un’epica sfida, in un’edizione ricca di italiani e di emozioni. Nardi, fresco di terzo turno lo scorso anno, punta a scrivere una nuova pagina di storia e a sfatare le aspettative. La tensione è alle stelle: chi conquisterà il campo?

Il cammino di Jannik Sinner nel tabellone principale di Wimbledon 2025 inizia contro un italiano di Pesaro. Sarà Luca Nardi ad affrontare il numero 1 del ranking Atp nel primo turno. Nell’edizione più italiana di sempre (con 11 azzurri nel tabellone singolare maschile), Jannik Sinner si presenta a Wimbledon in un immediato derby d’Italia. Nardi, dal canto suo, ha raggiunto il terzo turno di Wimbledon nella passata stagione e cercherà di sfatare un tabù che vede Sinner imbattuto nel massimo circuito contro i tennisti italiani. Sinner-Nardi è in programma martedì 1 luglio a Wimbledon con un orario che non è ancora stabilito e che sapremo nelle prossime ore, in base a quanto decideranno gli organizzatori dello stadio di tennis più famoso del mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Provaci ancora Luca, stavolta contro Sinner. A Wimbledon un pesarese contro il numero 1

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - luca - numero

Sinner e Alcaraz fuori dai giochi: sorpresa clamorosa a Wimbledon - L’emozione e la passione di un tennis senza limiti, ma a Wimbledon qualcosa di inatteso scuote gli appassionati: Sinner e Alcaraz, protagonisti di un duello epico al Roland Garros, sono ora fuori dai giochi.

Wimbledon - Sorteggio italiani: Musetti nel quarto di Sinner, Fognini pesca Alcaraz. Derby italiano al primo turno con Luca Nardi che ha pescato il numero 1 del mondo https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Wimbledon/100630/wimbledon-sorteggio-italiani- Vai su X

Ecco il sorteggio di Wimbledon: derby italiano per Sinner all’esordio Jannik Sinner affronterà Luca Nardi nel primo turno di Wimbledon: esordio in programma martedì. Il numero 1 del mondo, sulla sua strada, ha questi avversari potenziali: Paul agli ottavi, Vai su Facebook

Provaci ancora Luca, stavolta contro Sinner. A Wimbledon un pesarese contro il numero 1; Jannik Sinner - Luca Nardi a Wimbledon 2025: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP; Sinner a Wimbledon 2025, il tabellone e i possibili avversari.

Quando gioca Sinner contro Nardi nel debutto a Wimbledon, data e orario del prossimo incontro - Sinner gioca contro Nardi nel primo turno del torneo di Wimbledon martedì 1 luglio. Come scrive fanpage.it

Wimbledon, Sinner punta Alcaraz: la villetta del numero 2, i malumori accantonati di Jannik. «Ho altro da pensare...» - Ieri Jannik Sinner in azzurro si è allenato accanto a Joao Fonseca, Carlos Alcaraz ha sudato in rosso con Cobolli, Novak Djokovic in verde con Kecman ... Da msn.com