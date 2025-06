Protezione Civile Campania ondate di calore fino a giovedì

Con l’arrivo di ondate di calore intense, la Protezione Civile della Campania si prepara a tutelare la salute dei cittadini prorogando l’allerta fino al 3 luglio. Temperature superiori alla media stagionale e un alto tasso di umidità richiedono attenzione e comportamenti adeguati per affrontare al meglio questa emergenza climatica. È fondamentale conoscere i segnali di disagio e adottare le misure di protezione necessarie per garantire il benessere di tutti.

Il Centro funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per "ondate di calore" fino alle ore 14 di giovedì prossimo (3 luglio). Le temperature saranno superiori ai valori medi stagionali di 6-7°C e saranno accompagnate da un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 60-70%. Lo stesso Centro funzionale evidenzia che a partire da oggi pomeriggio questo quadro meteo sarà associato anche a condizioni di scarsa ventilazione, che incideranno sulla percezione del calore.

