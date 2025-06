Prorogate le Ondate di calore in Campania | le raccomandazioni della Protezione Civile

L'estate in Campania si mantiene calda e intensa, con l'ondata di calore che persiste a Salerno e dintorni. Per tutelare la salute di tutti, la Protezione Civile ha prorogato l'allerta fino al 3 luglio, invitando a seguire attentamente le raccomandazioni. Restare idratati, evitare esposizioni eccessive al sole e prestare attenzione alle fasce più vulnerabili sono i consigli fondamentali per affrontare questa ondata di calore. La sicurezza prima di tutto!

Ancora caldo a Salerno e in Campania. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per "Ondate di calore" fino alle ore 14 di giovedì prossimo (3 luglio). Le temperature saranno superiori ai. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Nuove ondate di calore su Napoli e Campania: temperature fino a 34 gradi sabato 21 giugno - L'estate si fa sentire prepotentemente a Napoli e in Campania, con temperature che raggiungeranno fino a 34°C sabato 21 giugno.

Sono i fragili e gli anziani i soggetti a rischio con l'arrivo dell'ondata di calore che proseguirà stando alle previsioni nei prossimi giorni. A lanciare un avviso di criticità è proprio il centro funzionale della Protezione Civile della Campania. La prassi da seguire, s

Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per "ondate di calore" valido dalle ore 8 di domani 28 giugno alle ore 14 di lunedì 30 giugno.