Pronto riscatto azzurro | l’Italia batte 3-0 gli Usa a Chicago e risale in classifica Rychlicki e Michieletto sugli scudi

Italia protagonista indiscussa nel Volleyball Nations League 2025: con un convincente 3-0 sugli USA a Chicago, gli azzurri dimostrano tutta la loro forza e determinazione, risalendo in classifica e puntando deciso alla conquista della Final Eight. Rychlicki e Michieletto sugli scudi, la squadra di...

Un’Italia solida, compatta e continua supera con autoritĂ i padroni di casa degli Stati Uniti con un netto 3-0 (25-21, 25-22, 25-18) e chiude nel migliore dei modi la seconda settimana di Volleyball Nations League 2025. A Los Angeles, contro un Team USA falloso e poco lucido, gli azzurri confermano i progressi visti nelle ultime uscite e salgono al terzo posto in classifica, ipotecando virtualmente l’accesso alla Final Eight. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha scelto la strada della continuitĂ , rinunciando spesso a forzare in battuta e puntando su muro e difesa. Una strategia vincente, soprattutto considerando i tanti errori al servizio commessi dagli americani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pronto riscatto azzurro: l’Italia batte 3-0 gli Usa a Chicago e risale in classifica. Rychlicki e Michieletto sugli scudi

