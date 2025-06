Pronti a farla cadere Terremoto Ue von der Leyen ora rischia davvero grosso

Pronti a farla cadere? Il terremoto nella UE minaccia la stabilità di Von der Leyen, con la maggioranza parlamentare sempre più in bilico. Dietro i comunicati rassicuranti, si nascondono tensioni e divergenze crescenti, come svelato dalla segretaria del PD Elly Schlein. I nostri voti...

La maggioranza parlamentare che sostiene la commissione von der Leyen appare sempre più instabile, nonostante i toni rassicuranti utilizzati nei comunicati ufficiali e nei retroscena diffusi dai media europei. A rompere la superficie di apparente compattezza è stata la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, che guida la delegazione più numerosa all’interno del gruppo Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento europeo. «I nostri voti non sono garantiti», ha dichiarato in modo netto, aprendo di fatto a un possibile rimescolamento degli equilibri politici a Strasburgo. Leggi anche: “La bandiera europea? Come Israele”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Pronti a farla cadere”. Terremoto Ue, von der Leyen ora rischia davvero grosso

