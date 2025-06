Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey | occhio alla percentuale di vittorie

La sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey si preannuncia come uno degli eventi più attesi degli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Con il Dortmund che ha dominato il proprio girone, la partita offre un'analisi interessante sulle percentuali di vittoria, rischi e potenziali sorprese. Scopriamo insieme le chance di ogni squadra, analizzando le statistiche e le formazioni, per prevedere il risultato più probabile di questa emozionante sfida.

Borussia Dortmund-Monterrey è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 03:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico. Il Borussia Dortmund ha vinto il proprio girone, sulla carta tra i più abbordabili, senza strafare. Pareggio a reti bianche con il Fluminense, vittoria rocambolesca con i Mamelodi Sundowns (3-4) ed infine un successo di misura con i modesti sudcoreani dell’Ulsan, piegati 1-0 da un gol di Svensson. Contro avversari non irresistibili forse ci si aspettava un po’ di più ma è probabile che la squadra di Niko Kovac si sia conservata le cartucce per la fase ad eliminazione diretta: anche i quarti, infatti, sembrano essere ampiamente alla portata dei gialloneri, che in caso di qualificazione al turno successivo sfideranno una tra Real Madrid e Juve. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey: occhio alla percentuale di vittorie

