Pronostici Wimbledon 1 luglio | rischia grosso la campionessa in carica

Il fascino di Wimbledon 2024 si infiamma con sfide mozzafiato, e quest’anno la pressione si fa sentire anche per la campionessa in carica Krejcikova. Ma attenzione: anche l’ex numero uno Swiatek rischia grosso, dato che non solleva un trofeo da oltre un anno. Riuscirà la polacca a tornare sul podio o sarà una sorpresa? Scopriamo insieme gli ultimi pronostici e le possibili svolte di questo torneo senza precedenti.

Wimbledon, oltre alla campionessa in carica Krejcikova tocca anche all'ex numero uno Swiatek: l'ultimo trofeo vinto dalla polacca risale ad un anno fa. Iga Swiatek non solleva un titolo da più di un anno, più precisamente dal Roland Garros 2024. La polacca, che nel corso di questa stagione ha dovuto scontare uno stop per doping come Jannik Sinner, non è riuscita a mettere fine al digiuno di trofei neppure sabato scorso, perdendo la finalissima del Wta 500 di Bad Homburg contro la statunitense Jessica Pegula. Scivolata all'ottavo posto del ranking, la Swiatek adesso cercherà di ben figurare – ed incamerare punti – nello Slam dove finora ha fatto peggio, non superando mai i quarti di finale.

