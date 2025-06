Pronostici Wimbledon 1 luglio non solo Sinner | attenzione a questi match

Wimbledon 2025 si apre con grandi aspettative e sorprese in vista! Il debutto del numero uno al mondo, Jannik Sinner, promette emozioni con un derby italiano contro Luca Nardi. Ma attenzione: non solo Sinner, perché nel day 2 ci sono match che potrebbero sconvolgere le previsioni. Rimanete sintonizzati, perché i prossimi incontri potrebbero riservare sorprese incredibili sui prati londinesi!

Wimbledon, il numero uno al mondo è pronto a debuttare sui prati londinesi: per lui subito un derby con Nardi. Occhio alle possibili sorprese. Nel Day 2 di Wimbledon 2025 è previsto l’atteso debutto del numero 1 al mondo, Jannik Sinner, sorteggiato nella parte alta del tabellone. Per il fenomeno altoatesino sarà subito derby italiano con Luca Nardi, altro talento azzurro (di due anni più giovane rispetto a Sinner) che però sta facendo fatica a sbocciare definitivamente. Sporadiche e tutt’altro che memorabili le apparizioni nel circuito principale negli ultimi mesi per un tennista che risulta essere ancora acerrbo e troppo altalenante pure nei Challenger. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Wimbledon 1 luglio, non solo Sinner: attenzione a questi match

