Pronostici Inter-Fluminense | 4 quasi ammoniti plus a quota 9

Il duello tra Inter e Fluminense si preannuncia come una sfida avvincente, con i nerazzurri determinati a conquistare un posto nei quarti di finale del Mondiale per Club. Tra dubbi meteo e una partita ricca di tensione, il pronostico svela quattro quasi ammoniti e una quota a 9 che accende l’interesse degli scommettitori. Resta da scoprire se il match si giocherà regolarmente: una cosa è certa, sarà una sfida da non perdere.

Pronostici Inter-Fluminense: i nerazzurri a caccia dei quarti di finale del Mondiale per Club contro i brasiliani. I quattro quasi ammoniti plus In attesa di capire se la partita verrà giocata regolarmente – c'è il rischio temporale e da quelle parti abbiamo già visto che questo porta alla sospensione dei match – l'Inter è pronta a giocarsi l'accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense. Chivu le scelte praticamente non le può fare, visto che ha indisponibili i vari Bisseck, Calhanoglu, Frattesi,  Pavard, Zielinski e Pio Esposito, fermo quest'ultimo per un affaticamento.

Inter-Monterrey 1-1 Chelsea-Flamengo 1-3 Real Madrid-Al Hilal 1-1 Psg-Botafogo 0-1 Inter Miami-Porto 2-1. Va a finire che sto mondiale lo vince qualche sudamericana…. Personalmente penso che le squadre europee e sopratutto ricche stiano snobbando q

Inter-Fluminense: dove vederla in streaming e in tv - Arbitrerà la sfida il salvadoregno Ivan Arcides Barton Cisneros