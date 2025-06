Promozione lingua italiana all’estero | finanziati 55 progetti con 20 milioni di euro

L’Italia investe nel suo patrimonio culturale e linguistico, approvando 55 progetti con oltre 20 milioni di euro per promuovere la lingua italiana all’estero. Il decreto del Ministero della Cultura ha dato il via libera a un piano triennale 2025-2027, destinato a rafforzare la nostra presenza globale. Un impegno concreto che testimonia l’importanza strategica della lingua italiana come ponte tra culture e opportunità. L’Italia si prepara così a consolidare il suo ruolo di ambasciatrice culturale nel mondo.

Approvato con decreto del ministro della Cultura l’elenco dei progetti da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero per il triennio 2025-2027, per un importo complessivo di 19.617.444 euro, ripartito rispettivamente tra gli anni 2025 (€ 6.317.484,00), 2026 (€ 6.649.990,00) e 2027 (€ 6.649.970,00). Il Fondo del MiC, istituito con la Legge di Bilancio 2017 e successivamente rifinanziato con la Manovra 2021, è destinato “ad attività di promozione del cinema, dello spettacolo, delle arti visive, del patrimonio storico e museale dell’Italia all’estero”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: promozione - lingua - italiana - progetti

Ecco i nuovi progetti per la scuola dell'infanzia in lingua italiana Vai su Facebook

Promozione lingua italiana all’estero: finanziati 55 progetti con 20 milioni di euro; MiC, 20 mln per promozione della cultura e della lingua italiana all’estero; Lingua e cultura italiane negli Stati Uniti: progetti e iniziative in corso.

Fondo per la promozione della lingua italiana nel cinema svizzero - “Nonostante il suo statuto di lingua ufficiale in Svizzera, troppo spesso l’italiano rappresenta ancora una barriera per idee, progetti e scambi a livello nazionale”, sottolinea la Ticino ... Segnala swissinfo.ch

Slovacchia: riunione piattaforma su promozione lingua italiana - L'Ambasciatrice d'Italia a Bratislava Catherine Flumiani ha presieduto ieri la quarta riunione della piattaforma dei referenti dell'insegnamento della lingua italiana in Slovacchia. Segnala ansa.it