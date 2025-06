Professore molesta una studentessa di 16 anni in chat le scriveva | Tesoro se dimagrisci sei più bella

Una triste vicenda che solleva importanti questioni sulla tutela dei minori e il ruolo delle istituzioni scolastiche. Un insegnante sospeso, accusato di aver approfittato della vulnerabilità di una studentessa di 16 anni, in un contesto di fragilità emotiva e disturbi alimentari. La vicenda evidenzia la necessità di rafforzare i controlli e sensibilizzare sul rispetto dei limiti etici e legali. Continua a leggere.

Il professore di un liceo è stato sospeso dall’insegnamento perché accusato di violenza sessuale ai danni di una sua alunna di 16 anni. La ragazza - che soffriva di disturbi alimentari - si era confidata l'uomo che aveva iniziato a scriverle. Tra i diversi messaggi: "Tesoro se dimagrisci sei più bella". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: professore - anni - tesoro - dimagrisci

Bari, professore chiede sesso o soldi per superare gli esami. Condannato a cinque anni per induzione indebita - Un professore di diritto civile dell’Università di Bari è stato condannato a cinque anni di reclusione per induzione indebita.

Molesta studentessa di 16 anni mentre fa ripetizioni, sospeso prof di un liceo di Milano. Le scriveva: «Tesoro, dimagrisci» Vai su X

Molestie su alunna con disturbi alimentari, docente sospeso. La chiamava “tesoro” e le diceva di dimagrire per essere più bella; Professore molesta una studentessa di 16 anni, in chat le scriveva: Tesoro se dimagrisci sei più bella; Milano, molesta studentessa di 16 anni: sospeso professore di un liceo privato. L'approccio su Whatsapp: «Tesoro, se dimagrisci sei più bella».

Professore molesta una studentessa di 16 anni, in chat le scriveva: “Tesoro se dimagrisci sei più bella” - Il professore di un liceo è stato sospeso dall’insegnamento perché accusato di violenza sessuale ai danni di una sua alunna di 16 anni. Secondo fanpage.it

Milano, molesta studentessa di 16 anni: sospeso professore di un liceo privato. L'approccio su Whatsapp: «Tesoro, se dimagrisci sei più bella» - L'uomo, di 32 anni, è accusato di violenza sessuale, la ragazza aveva sofferto di disturbi alimentari. Da msn.com